Traghetti e Collegamenti per Olbia

Viaggiare rimane davvero un ottima soluzione per combattere stress e problematiche varie, tutto ciò oggi è facilmente possibile facendo un semplice viaggio per svago o per motivi di lavoro. Ovviamente è davvero molto importante come lo si affronta il viaggio per questo ovviamente consigliamo di viaggiare con un traghetto proprio per andare ad osservare con i propri occhi le bellezze panoramiche che il nostro territorio offre non tralasciando quindi le bellezze del mare che sono appunto il chiodo principale di questo discorso.

Traghetto da Livorno a Olbia

In questo caso il viaggio prevede un traghetto da Livorno a Olbia precisamente in Sardegna, il tutto si può concludere velocemente e quindi in fretta cercando di prenotare un viaggio lungo piu’ di 165 miglia marine. Quello che davvero divertirà sarà come lo si sfrutterà il viaggio e cosa fare nel frattempo, proprio per questo il traghetto offre dei servizi che possono essere inclusi nel pacchetto insieme al viaggio e certamente renderà l’esperienza davvero indimenticabile anche dopo essere arrivati alla famigerata destinazione. Ci sarà anche la possibilità di poter spostare il proprio veicolo all’interno del traghetto proprio per assicurarsi di avere un veicolo anche dopo essere arrivati a destinazione. La linea che prevede il viaggio da Livorno a Olbia risulta essere una delle piu’ sfruttate e amate dai turisti andando quindi a collegare quel tratto che collega l’Italia con la fantastica Sardegna, tutto questo è possibile grazie alle grandi compagnie Lines e Moby.

Orari delle navie e traghetti

Per quanto riguarda gli orari possiamo dire che la linea corrispondente per fortuna è attiva per tutto l’anno offrendo quindi ai clienti delle compagnie di poter essere trasportati con se grazie alle 2 corse notturne disponibili oppure alle 5 corse diurne a settimana per un totale di ore compressivo pari alle 8-9 ore. Invece per quanto riguarda i mesi da Maggio a Settembre le cose cambiano e proprio per questo si possono trovare linee anche mattutine giornaliere facendo quindi fare ai traghetti 4 traversate al giorno e quindi 28 collegamenti a settimana, i cui biglietti si possono prentoare su www.traghettolivornoolbia.it.

Servizi

Infine per i servizi offerti all’interno del traghetto possiamo trovare effettivamente la possibilità di avere menu’ speciali per bambini, piscina, piano bar, ristorazione, cabina personale e anche la possibilità di poter portare con se un animale domestico. Quindi un vero paradiso in mezzo al mare che diventa realtà e che quindi possa fare solo piacere al cliente.