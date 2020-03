Traghetti e Navi per la Grecia nell’estate 2020

Quando si avvicina l’estate, è tempo di pensare alle prossime vacanze e quindi tempo di decidere la nuova meta per il meritato relax.

Un’idea sempre vincente, se volete fare una bella vacanza all’estero, può essere sicuramente la Grecia. Forte del suo mare azzurro e cristallino, piena di cultura antica per gli amanti delle escursioni e piena di vitalità, grazie ai locali notturni che spesso si trovano nelle isole (come per esempio Mykonos), è da sempre una delle mete più caratteristiche e gettonate per trascorrere le vacanze estive.

Ma come arrivare in Grecia?

Ovviamente qualunque mezzo di trasporto è ottimale per arrivarci e sicuramente il mezzo più veloce resta l’aereo. Però, vista la sua posizione geografica, che permette di godere di una bella traversata nel Mediterraneo, attraversando anche diverse isole, arrivarci in mare può essere altrettanto piacevole ed occasione per fare una mini crociera. Inoltre, andando con un traghetto, si avrà anche la possibilità di portarsi un mezzo proprio, evitando di doverlo noleggiare una volta sbarcati e quindi risparmiando sul costo della vacanza. Sono ben 7, al momento, le compagnie marittime che permettono di arrivare in Grecia e che puoi prenotare sul booking online di traghettiperlagrecia.com, ma non è necessario doverle menzionare tutte per scegliere quella a cui affidarsi. Viceversa sarà sufficiente decidere la città da cui intenderemo partire e avremo a disposizione una scelta più dettagliata di quelle disponibili. I porti da cui si effettuerà la partenza sono cinque: Venezia, Ancona, Brindisi, Bari e Otranto.

Ovviamente a seconda della città di partenza, la traversata potrà durare da 18 ore fino anche ad oltre 30, se partirete da Venezia. Questi traghetti, in realtà possono essere considerati delle vere e proprie navi da crociera, grazie agli svariati servizi che troverete a bordo: sale TV, cinema, bar e pianobar, spazi per i bambini con giochi e animazione, piscina, e tanto altro per farvi trascorrere una traversata piacevole. Si potrebbe affermare, che grazie ad i comfort che troverete a bordo, la vostra vacanza è già cominciata, prima di arrivare in Grecia! A questo punto…buone vacanze!