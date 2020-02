Traghetti da Genova a Olbia

Viaggiare sicuramente è una delle esperienze piu’ belle che si possono provare nello scorrere della nostra vita, ovviamente siamo ben consapevoli che viaggiando si riesce ad essere piu’ felici e sicuramente si riesce a dare una svolta a situazioni che circondano continuamente la nostra vita. Ci sono vari metodi per poter viaggiare e in questo caso il metodo da viaggio scelto è il traghetto, un mezzo davvero stupendo per viaggiare essendo che si puo’ osservare da vicino il mare ascoltando il fantastico suono delle onde del mare. Inoltre sembra davvero obbligatorio dire che questa è una delle mete piu’ belle da raggiungere con il traghetto proprio per osservare la bellezza dei territori Italiani e sopratutto della Sardegna.

Traghetto Genova Olbia: compagnie marittime

Ovviamente per potersi organizzare perfettamente sarà necessario attrezzarsi di un buon traghetto scegliendo quindi una delle migliori compagnie marittime che collega il porto di Genova a quello di Olbia. Il tratto è lungo circa 219 miglia marine, è risulta essere una delle principali rotte marine che vengono intraprese dai turisti, collegando quindi in questo modo il Nord Italia con la fantastica della Sardegna. Il periodo in cui si parte non sarà un problema proprio perché essendo quella dei traghetti Genova Olbia una delle rotte principali Italiane il servizio di trasporto è disponibile per tutto l’anno. Sicuramente le migliori compagnie che lavorano su questa rotta sono Moby e Tirrenia, che offrono davvero dei servizi eccezionali per ogni ambito. In bassa stagione il collegamento viene effettuato circa 3 volte a settimana in cui a volte ci sono da fare traversate notturne con una durata di circa 12 ore, mentre in estate ci sono anche piu’ di 6 partenze a settimana.

Traghetto Genova Olbia: servizi a bordo e trasporto veicoli

Se ovviamente avrete bisogno di determinati servizi a bordo sappiate che esistono e sono sempre disponibili a vostra disposizione, tutto ciò per rendere davvero confortevole il vostro viaggio senza nessun tipo di problema.

Durante alla notevole zona per rilassarsi saranno presenti servizi che includeranno la piscina, la gelateria e sopratutto l’area dei divertimenti ovvero dei giochi che si occuperà di far passare il tempo sia ai bambini che a gli adulti lasciando quel senso di divertimento durante il viaggio. Ovviamente potrete facilmente trasportare i veicoli insieme a voi nell’immenso traghetto senza nessun tipo di problema, tutto questo nella maggiore comodità possibile per poter soddisfare il cliente al massimo rendendo il viaggio al quanto indimenticabile andando quindi a creare un esperienza incancellabile.