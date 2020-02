A causa dell’incremento del fenomeno della dipendenza da cocaina, purtroppo, ci sono sempre più mariti che si chiedono come aiutare una moglie cocainomane perché desiderano sapere quali sono i passi corretti da fare per consentirle di smettere di usare cocaina.

Quando si desidera aiutare la moglie cocainomane, spesso, il marito incontra diverse difficoltà perché non appena affronta l’argomento lei si chiude in sé stessa e cerca in tutti i modi di fargli credere che c’è nulla di cui preoccuparsi e che la situazione è sotto controllo.

In casi come questi, onde evitare che continui a fare uso di cocaina, è meglio non perdere più altro tempo e rivolgersi subito ad esperti in grado di risolvere un problema di questo tipo.

Il Centro per Cocainomani Narconon Gabbiano, attivo dal 1988, è specializzato nel settore del recupero dalla dipendenza da cocaina ed offre il proprio supporto a tutti color che desiderano sapere come aiutare una moglie cocainomane.

Una delle maggiori difficoltà che il marito incontra quando desidera aiutare la moglie cocainomane è non riuscire ad abbattere quel muro di incomunicabilità che lei innalza finalizzato ad impedirgli anche solo di parlargli.

Il marito però non deve arrendersi ma è necessario che insista, in tutti i modi possibili, finchè lei non ammette di avere un problema di dipendenza da cocaina e non accetta di farsi aiutare.

Per riuscirci è necessario adottare nei suoi confronti atteggiamenti differenti: alcune volte pacato, per metterla a suo agio ed indurla a comprendere che il suo scopo è quello di tornare a vederla stare bene; in altri casi, invece, è necessario adottare un tono più duro, per metterla con le spalle al muro ed indurla a prendere la decisione di curarsi.

Può succedere, che l’insistenza e le varie strategie adottate, non portano a quanto desiderato e quindi onde evitare che la situazione degeneri è meglio rivolgersi subito ad esperti.

Gli operatori del Centro Narconon Gabbiano sanno come parlare con un cocainomane, conoscono le giustificazioni che potrebbe avanzare e sono in grado di smontargliele fino a fargli ammettere che ha un problema di dipendenza da cocaina e che necessita d’aiuto.

Se necessario, sono disponibili ad affiancare la famiglia, anche a domicilio, con lo scopo di convincere il proprio caro ad intraprendere nell’immediato il Programma Narconon.

Grazie al Centro Narconon Gabbiano migliaia di persone hanno risolto un problema di dipendenza da cocaina ed ora conducono una vita felice, serena e libera dalla droga.

Per ulteriori informazioni visita il sito del Centro di Recupero per Cocainomani Narconon Gabbiano oppure chiama il Numero Verde Gratuito 800 178 796 – Attivo 24 ore su 24 – 7 giorni su 7