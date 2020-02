Migliora il tuo web marketing con un ChatBot 100% Made in Italy

Sebbene la parola non suoni familiare ai più, i ChatBot, strumenti di interazione automatizzata con gli utenti, sono presenti nelle nostre vite già da un po’ e probabilmente la maggior parte di noi ne è già entrato in contatto più o meno volontariamente e si sarà ritrovato a “chattare col bot” in modo del tutto naturale. Infatti, molte aziende italiane e nel mondo utilizzano i ChatBot per ottimizzare i tempi di risposta ed elaborazione delle domande degli utenti, per la promozione di nuovi prodotti e per procurarsi nuovi clienti. Non è questo l’obiettivo di tutte le aziende in fondo? Procurarsi un ChatBot, collaudato ed efficiente, programmato secondo le tue richieste e soprattutto 100% made in Italy è possibile grazie ad agenzie italiane in grado di creare il ChatBot più adatto alle tue esigenze. Andiamo a scoprire cosa rende i chat bot un’invenzione davvero innovativa e soprattutto qual è il vantaggio competitivo che essi possono portare alle aziende che decidono di impiegarli e di integrarli all’interno delle loro attività e quali note aziende italiane li stanno già utilizzando nel loro business online.

Ecco chi sta già usufruendo dei benefici di un ChatBot italiano

Dall’unione delle parole inglesi “Chat”, entrata nel gergo comune come una chiacchierata veloce tramite un app di messaggi rapidi e “Bot” l’abbreviativo di Robot nasce il nome e il concetto del ChatBot. Il nostro interlocutore di questa chat appunto non è una donna o un uomo reale, ma un robot, un automa, una componente meccanica automatizzata programmata per interagire e relazionarsi con gli umani come un umano. Con questo robot virtuale infatti è possibile intrattenere delle conversazioni, porre delle domande e ricevere risposte ben specifiche, ricevere aggiornamenti e quant’altro. I migliori ChatBot italiani utilizzano la piattaforma di Facebook Messenger, essendo essa l’app di messaggistica istantanea più largamente utilizzata al mondo. chattare su Messenger con un ChatBot sarà infatti esattamente come chattare con un amico lontano, un parente, un individuo parlante la tua stessa lingua. Brand e aziende italiane quali Fissan Italia, Meteo.it, Fox Sport Italia, la Repubblica utilizzano attualmente un ChatBot settato sulle richieste specifiche di ogni proprietario del ChatBot. Per cui avremo ChatBot che dispensano consigli ai neo genitori, ChatBot che daranno notizie su eventi sportivi, aggiornamenti, news su classifiche e competizioni piuttosto che ChatBot che raccolgano ordini e gestiscano consegne per i ristoranti. Insomma, sono già molti i chat bot Italiani che “chiacchierano” ogni giorno con gli utenti e in previsione futura ne nasceranno di altri e dalle funzionalità sempre più straordinarie.

Perché un ChatBot? Tutto quello che c’è da sapere

Il concetto che sta alla base dei ChatBot è molto semplice. Il ChatBot infatti consiste in un algoritmo, o un software che dialoga con l’utente. In qualche modo paragonabile ad un assistente virtuale preparato su determinati argomenti atto a fornire supporto automatizzato in caso di necessità, il ChatBot si adatta ad essere programmato per diverse industrie. A volte gli utenti hanno bisogno di un risposta rapida, di un consiglio urgente, di un supporto nell’immediato e non hanno tempo da perdere con un call center, un telefono sempre occupato o semplicemente non vogliono temere di mandare un’email per la quale non riceveranno mai una risposta. Ecco che arriva in soccorso il ChatBot, sempre disponibile ed efficiente, 24 ore su 24, sette giorni su sette, a sciogliere anche il minimo dubbio dell’utente. Il ChatBot ha una capacità di recezione del messaggio estremamente accurata e per l’utente sarà molto semplice rispondere alle sue domande in quanto egli proporrà opzioni a risposta multipla, in ultima analisi, se il problema persiste, il ChatBot rimanderà ad un operazione fisico. In definitiva se un’attività ti occupa troppo tempo e ti porta via risorse preziose, falla fare al ChatBot!