Traghetti da Livorno a Capraia

Raggiungere la bellissima quanto particolare isola di Capraia con il traghetto, non è assolutamente complicato, lo si può fare comodamente dal Porto Mediceo di Livorno. Attualmente vi è un solo vettore in servizio su questa rotta, si tratta della compagnia di navigazione Toremar. La compagnia ha pubblicato gli orari dei traghetti in servizio tra Livorno e l’isola di Capraia e viceversa, solo fino al 31 marzo, di norma infatti, gli orari che riguardano la stagione primavera estate, vengono pubblicati tra la fine del mese di gennaio e gli inizi del mese di febbraio.

Operativi fino al 31 marzo 2020

In questo periodo e fino al 31 marzo, il servizio è garantito con una sola corsa giornaliera che parte ad orari differenti, dipendentemente dai giorni della settimana. Lunedì e Martedì il traghetto salpa da Livorno alle 08.30 e attracca a Capraia alle ore 11.15; Giovedi e Domenica la partenza è prevista alle 13.45 con arrivo previsto alle 16.30; il Sabato la traversata è per le ore 13.30 con arrivo alle 16.15; il Mercoledì è l’unico giorno che vanta due corse giornaliere, una alle 08.30 con arrivo alle 11.15 e una pomeridiana con partenza da Livorno alle ore 16.00 con arrivo a Capraia alle 18.45. I viaggi di rientro da Capraia sono previsti sempre con un traghetto giornaliero tranne il Giovedì che ha in orario due partenze. Lunedi parte da Capraia alle 16.00 con arrivo a Livorno alle 18.45; Martedì parte alle 17.00 e arriva alle 19.45; Mercoledì 11.45 con arrivo 14.30; Giovedì prima corsa alle 05.45 con arrivo alle 08.30 e poi corsa pomeridiana alle 17.00 con arrivo alle 19.45; Venerdì la traversata è alle 17.45 con arrivo alle 20.30; Sabato 16.45 con arrivo alle 19.30 e infine la Domenica parte da Capraia alle 17.00 e arriva alle 19.45. E’ sempre prudente, consultare il sito della compagnia di navigazione www.traghetticapraia.com per valutare eventuali cambi di operativo, che potrebbero essere dettati da condizioni meteo avverse.

Prezzi e Servizi a Bordo

Il passaggio nave per questa tratta ha un prezzo passeggero pari a 13.00 euro alle quali vanno aggiunte le tasse e i diritti nonché gli oneri di sbarco per l’isola di Capraia. I traghetti in servizio su questa tratta possono trasportare anche auto, camper, roulotte, rimorchi e minibus, i prezzi dipendono dalla lunghezza dei veicoli.

Pagano il biglietto per il viaggio anche gli amici a quattro zampe, sia che si imbarchino al guinzaglio sia che stiano nel trasportino. I traghetti della compagnia Toremar in servizio tra Livorno e Capraia, sono dotati di particolari servizi di bordo tra i quali la WIFI, una comoda area bar, una deliziosa area giochi per bambini; i traghetti sono inoltre dotati di solarium e di un ottimo sistema di climatizzazione. Tutti i traghetti dispongono di moderno sistema antirollio.