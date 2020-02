Collegamenti via mare per raggiungere la Sicilia in Estate

Tempo d’estate, tempo di vacanze. Se decidete di rimanere in Italia e volete raggiungere una meta marittima, non potete non considerare una delle tante localita’ della Sicilia. Questa scelta vi permettera’ di poter visitare diversi luoghi d’arte ed allo stesso tempo, rilassarvi e fare un bel bagno in una delle tante spiagge che la Sicilia vi offrira’. Ma come arrivare in Sicilia? Potrete scegliere diversi modi per arrivare alla vostra destinazione: via aerea, via mare o con mezzi propri. In questo articolo, vi forniremo le istruzioni e validi consigli, su come arrivare via mare. Innanzitutto, sappiate che potrete arrivare da tutti i porti principali del Tirreno e quindi da Genova, Civitavecchia, Napoli, Cagliari, Reggio Calabria.

Prenotare il traghetto e’ davvero semplice, grazie ad internet ed al sito web di biglietteria online https://www.traghettiperlasicilia.com. Sara’ sufficiente entrare nel sito che si occupa di prenotare viaggi in nave, inserire i propri estremi, comprensivi anche dell’eta’ dei bambini se viaggiate con loro, aggiungere la data di partenza e di ritorno e se intenderete imbarcare la vostra auto. Sarà possibile prenotare anche una cabina, specie per i tratti piu’ lunghi. Anche se si tratta di navi circolanti in territorio nazionale, a bordo troverete tanti servizi, alcuni degni di navi da crociera. Ristoranti, pizzerie, sale tv , cinema, sale giochi e casino’. Non mancheranno aree gioco per i vostri bambini e musica dal vivo per i più adulti. Nella Genova/Palermo è addirittura presente una piscina, che però è in funzione solamente nel periodo estivo.

Insomma, i comfort non mancano e tutto questo perche’ la tratta di navigazione, soprattutto per chi parte da Genova, possono durare anche una intera giornata. I traghetti a disposizione sono gestiti da aziende diverse: Grimaldi, GNV, Tirrenia e Caronte&Tourist. Le aziende si suddividono le varie tratte e propongono tariffe diverse, anche in base ai servizi che offrono. Per cui il tariffario, prevedera’ differenze di prezzo in base alla scelta di prendere una cabina oppure una poltrona, per esempio. Oppure se si imbarca l’auto o meno. O anche se si e’ residenti o meno nel luogo di destinazione. Infine anche in base all’eta’ del passeggero: generalmente i bambini sotto i 12 anni usufruiscono di sconti particolari. Le destinazioni sono diverse e si suddividono tra Palermo, Trapani, Termini Imerese. Una volta arrivati a destinazione, per chi non ha portato con se un mezzo di trasporto, sarà anche possibile prendere un’auto a noleggio e raggiungere così in maniera autonoma la propria destinazione. La Sicilia è vasta e merita di essere girata in lungo e in largo. Buone vacanze!