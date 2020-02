Buste Personalizzate per negozi: Scegliere Il Made In Italy

Oggi i clienti amano acquistare assieme al prodotto anche le shopping bag in tessuto personalizzate e in particolare le borse pubblicitarie in stoffa per la loro unicità, bellezza e praticità: si possono, infatti, portare sempre con sé, ripiegate e infilate in borsa e il loro principale vantaggio è l’incredibile resistenza rispetto alle buste in plastica o in carta.

Le buste personalizzate sono perfette da portare anche alle fiere campionarie o ai congressi, data la possibilità di custodire cataloghi, opuscoli o gadget promozionali regalati dalle aziende.

Dal punto di vista del business, invece, le shopper personalizzate in tessuto sono perfette per far conoscere il proprio brand a un vasto pubblico o come regalo da fare a clienti e fornitori in occasione di fiere, eventi commerciali e riunioni.

Il cliente moderno apprezzerà sicuramente il pensiero e l’azienda potrò inserire nella shopper personalizzata in tessuto opuscoli e depliant promozionali del prodotto e servizio offerto.

Le shopper pubblicitarie in juta e TNT

Accanto alle buste personalizzate economiche in tessuto come cotone e canapa, sono oggi sempre più diffuse le buste promozionali in juta, riconosciute da tutti come oggetti di alta qualità per la loro eleganza. Si tratta del prodotto più richiesto dalle aziende che vogliono far immediatamente risaltare la qualità e l’originalità del loro brand agli occhi dei clienti.

Chi, invece, cerca una soluzione più economica potrà puntare sulla borsa in TNT tessuto non tessuto, che rappresenta il giusto compromesso tra economicità e qualità.

Per chi non lo sapesse il tessuto non tessuto, chiamato anche nowoven è un materiale composto da fibre che si incrociano casualmente o sono depositate a strato, ma che rispetto al tessuto sono tenute insieme meccanicamente e non hanno una struttura ordinata.

Buste in tessuto: il segreto del successo è la fantasia

Tutte le Buste in Tessuto personalizzate realizzate da Rifipack sono al 100% Made in Italy e si caratterizzano per la loro resistenza, capienza e possibilità di essere riciclate.

Non solo: grazie alle moderne tecnologie di lavorazione le borse in tessuto e le buste in TNT sono davvero leggerissime e studiare per essere ripiegate e portate sempre con sé durante lo shopping, l’attività sportiva o al supermercato.

Siamo sicuri che saranno un regalo apprezzato dai vostri clienti e un motivo in più per fare acquisti nel vostro punto vendita, indipendentemente dal tipo di azienda.

Infine, tra i clienti di Rifipack ci sono gli organizzatori di congressi e gli enti fieristici, che donano la shopper pubblicitaria personalizzata ai partecipanti alla fiera e all’evento permettendo così al loro logo di essere visibile da un ampio pubblico.

