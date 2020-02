In alcuni casi, purtroppo, è il figlio a chiedersi come aiutare un padre cocainomane in quanto è alla disperata ricerca di utili informazioni per capire quali sono i passi corretti da fare per consentirgli di smettere di usare cocaina.

Il figlio che desidera aiutare il padre cocainomane prova in più modi a fargli capire che l’uso di cocaina lo porta a sperperare molti soldi, ad avere discussioni in famiglia e che può andare incontro a conseguenze fisiche anche irreversibili.

Nonostante ciò, però, lui prova a minimizzare la gravità della situazione facendo credere che sia tutto sotto controllo in modo da allentare la pressione che il figlio esercita di lui.

In situazioni come queste, onde evitare che la situazione degeneri, è meglio non perdere più altro tempo e rivolgersi subito ad esperti in grado di risolvere un problema di questo tipo.

Il Centro per Cocainomani Narconon Gabbiano, attivo dal 1988, è specializzato nel settore del recupero dalla dipendenza da cocaina ed offre il proprio supporto a tutti coloro che desiderano sapere come aiutare un padre cocainomane.

Convincere il padre a smettere di usare cocaina potrebbe essere un’impresa ardua in quando non appena gli si chiede di curarsi lui potrebbe affermare, per esempio, che non ha nessun problema, che può smettere da solo quando vuole, che non è un caso da comunità oppure potrebbe promettere che non farà più uso di cocaina ma, dopo un breve periodo, tutto ritorna come prima.

Il figlio, a fronte di una situazione come questa, non sapendo più che fare per aiutarlo potrebbe pensare che la cosa corretta sia attendere che lui stesso, prima o poi, si renda conto di avere un problema di dipendenza da cocaina e chiede una mano.

Purtroppo, però, potrebbe anche non accadere mai, è meglio rivolgersi subito ad esperti come gli operatori del Centro Narconon Gabbiano che sanno come parlare con un cocainomane e sono in grado, con il giusto dialogo, a fargli ammettere che ha un problema di dipendenza da cocaina e che necessita d’aiuto.

Se necessario, sono disponibili ad affiancare la famiglia, anche a domicilio, con lo scopo di convincere il proprio caro ad intraprendere nell’immediato il Programma Narconon.

Grazie al Centro Narconon Gabbiano migliaia di persone hanno risolto un problema di dipendenza da cocaina ed ora conducono una vita felice, serena e libera dalla droga.

Per ulteriori informazioni visita il sito del Centro di Recupero per Cocainomani Narconon Gabbiano oppure chiama il Numero Verde Gratuito 800 178 796 – Attivo 24 ore su 24 – 7 giorni su 7