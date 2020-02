Tisana A Menta Piperita , Ecco Cosa C’è Da Sapere

Avete mai assaggiato una tisana alla menta piperita? Molto spesso viene consumata la tisana alla menta piperita perché questa pianta ha un alto contenuto di mentolo. È una pianta officinale, viene molto utilizzata proprio perché ha delle proprietà depurative, carminative, anestetiche ed antisettiche. Il mentolo, ed in particolare la menta piperita, venga utilizzata in molti anche nella cosmesi perché ha una serie di proprietà uniche e caratteristiche che vale la pena sempre far entrare nella propria vita. Il consumo di tisana alla menta piperita, è sempre più diffuso grazie anche ai consigli degli esperti del settore e quelli dell’ erboristeria che sapranno dare una mano a tutti coloro che vogliono cercare di curare il proprio corpo grazie all’aiuto delle erbe. Puntare sulle erbe medicinali e officinali, dà una chance in più per evitare l’uso eccessivo di medicinali che invece possono talvolta essere sostituiti per le cose minori almeno da piante completamente naturali.

Le Proprietà Di Una Tisana Alla Menta Piperita

Una tisana alla menta piperita, riesce a sfruttare a pieno tutte quelle che sono le caratteristiche e le peculiarità di questa particolare pianta officinale. La menta piperita infatti ha delle proprietà terapeutiche assolutamente uniche. Grazie a questa proprietà, la tisana alla menta peperita dà la possibilità di sfruttare un’azione anestetica, analgesica, antisettica, decongestionante e balsamica, nonché un’azione carminativa, cosmetica ed aromatica. La tisana alla menta piperita infatti, riesce ad agire sulle mucose della pelle riuscendo a provocare una vasodilatazione in modo tale che vi sia una sorta di anestesia locale. È utile soprattutto a livello gastrico quando magari ci sono dei problemi in tal senso. Ha anche una forza analgesica. Bere una tisana alla menta piperita aiuterà contro emicrania e cefalee, soprattutto quella di dovute alla punto utilizzando la menta piperita sulle tempie, subito avremmo una sorta di miglioramento rispetto a nausea, vomito e diarrea. Inoltre, ha anche una forte azione antibiotica e quindi aiuta a far dissolvere i calcoli nella cistifellea, è un’azione antisettica perché riesce grazie alla presenza di polifenoli, ad eliminare delle proprietà anti parassitiche ed antisettiche, che vanno di conseguenza a disinfettare laddove dovesse servire.

Una Tisana Alla Menta Piperita Come Depurativa

Come già accennato, oltre a tutte queste altri tipi di azione molto più specifiche, una tisana menta piperita anche la capacità di essere considerato un potente antisettico e ad avere un’azione cosmetica. Aiuta infatti a avere un’azione purificante sul corpo che ne esce completamente depurata. È fondamentale l’utilizzo di questo tipo di tisana anche per combattere l’alito cattivo e per una bevanda gustosa e salutare allo stesso tempo. Una delle caratteristiche specifiche di una tisana alla menta piperita che deve essere interna con enzimi come i perossidasi, gli ossidasi e inoltre anche vitamina c. Inoltre, nella menta peperita si trova l’acido fenolico e acido caffechimico oltre alla vitamina c e ai flavonoidi. Tutte queste sostanze, riescono a curare il corpo nel lungo periodo.

Gli Effetti Immediati Di Una Tisana Alla Menta Piperita

Una tisana alla menta piperita ha l’effetto immediato di riuscire a aiutare a digerire e a rendere l’alito molto più fresco. È sconsigliata nelle ore serali ma è opportuna soprattutto, per combattere la nausea e per curare qualunque malattia da raffreddamento. Questa tisana viene utilizzata sempre più spesso grazie anche ai consigli degli esperti in erboristeria. Per evitare un abuso, si consiglia di non berla in gravidanza o in allattamento per evitare eventuali problemi di ipersensibilità. Per lo stesso discorso, è anche sconsigliato bere una tisana alla menta piperita prima di andare a letto per evitare episodi di insonnia di qualche tipo. A parte queste episodi, è sempre bene consumare tali prodotti.