Amazon Prime è disponibile con abbonamento mensile o annuale e permette di accedere a funzionalità dedicate sulla piattaforma per lo shopping online più famosa.

Amazon Prime: come iscriversi

Il principale vantaggio offerto da Amazon Prime è la possibilità di ricevere i pacchi con consegna gratuita in 1 o 2 giorni feriali, sempre se sono contrassegnati dal bollino “Prime”. Accanto a questo sono davvero tante le opportunità per gli abbonati, come Prime Music, Prime Video e Prime Day. Vediamole nel dettaglio.

Cominciamo col dire che Amazon Prime costa 36 euro all’anno, una spesa che viene rapidamente ammortizzata soprattutto da chi fa numerosi acquisti online ed è possibile provare gratuitamente il servizio per un mese, semplicemente procedendo nel seguente modo:

creazione di un account utente sul sito Amazon;

click sul pulsante “Iscriviti ad Amazon Prime”;

proseguimento seguendo la procedura guidata per portare a termine l’iscrizione e accedere a tutti i servizi offerti da Amazon.

Ricordiamo che è fondamentale collegate una carta di credito come garanzia e come metodo di pagamento preimpostato per gli acquisti online e che gli studenti possono iscriversi ad Amazon Prime a metà prezzo, grazie al programma Prime Student.

Al termine della prova gratuita l’abbonamento si rinnova in automatico e per disdirlo è sufficiente selezionare dal menu “Non continuare per il rinnovo automatico”. Se, invece, vuoi interrompere l’abbonamento sarà sufficiente cliccare su “Annulla Iscrizione – rinuncia ai benefici di Prime”.

Come funziona il programma fedeltà di Amazon

Come detto, iscriversi ad Amazon Prime Guida Completa Italiano significa sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale con cui si avrà accesso a numerosi vantaggi, tra cui la spedizione rapida e gratuita di milioni di prodotti. Non solo: i residenti di Milano potranno scegliere l’opzione “Sera” e il pacco sarà loro recapitato la sera stessa del giorno in cui è stato fatto l’ordine online. L’opzione “Mattina” è, invece, disponibile per tutta Italia e permette di ricevere il pacco entro le ore 12 del giorno successivo all’ordine.

Accanto a questi vantaggi, chi si abbona ad Amazon Prime potrà contare su tutta una serie di agevolazioni ulteriori, che si aggiungono alla spedizione gratuita in un giorno. Vediamo quali sono:

Amazon Prime Now, per ricevere gli ordini in sole 2 ore dall’acquisto;

Amazon Prime Music, il servizio di streaming per ascoltare fino a 40 ore di musica scegliendo tra 2 milioni di brani;

Amazon Prime Video, con un abbonamento a Netflix incluso;

Amazon Prime Reading, con centinaia di e-book gratuiti da leggere ogni mese.

Oltre a questi servizi ricordiamo Amazon Famiglia, con il 15% di sconto sull’acquisto di pannolini e speciali promozioni dedicate agli acquisti familiari, ma anche Amazon Photos e Amazon Drive, uno spazio di 5 GB per conservare documenti senza sovraccaricare la memoria dello smartphone.

Ai servizi offerti e già citati si aggiungono, infine, Twitch Prime per gli appassionati dei giochi e l’accesso anticipato alle offerte, come il Black Friday, in modo da poter contare sempre sul prezzo più vantaggioso. L’ultimo servizio offerto da Amazon Prime Prime Day, le 36 ore di sconti, offerte e promozioni esclusivamente dedicate agli abbonati a Prime.

Come vedi i vantaggi di iscriversi ad Amazon Prime sono veramente molti e vanno ben oltre la consegna in 1 giorno che viene pubblicizzata, dal momento che l’utente avrà accesso a libri, musica, foto, spazio di archiviazione e molto altro ancora al semplice costo di 36 euro annuali.