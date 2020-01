Navi e Traghetti per la Corsica per l’estete 2020

La Corsica è una delle più belle isole che abbracciano il Mediterraneo ed è particolarmente famosa visto che fu luogo di nascita di Napoleone. Il mezzo migliore per poterla raggiungere dalle varie zone d’Italia è sicuramente il traghetto, che offre molteplici funzionalità.

Difatti sono moltissime le compagnie che mettono a disposizione i propri traghetti per la Corsica poter raggiungere questa famosissima Isola e tutte mettono a disposizione, un servizio che permette di poter caricare sullo stesso la propria auto e anche il proprio camper o roulotte. Ovviamente qualora si debba portare la propria auto o proprio rimorchio, il prezzo del biglietto sale decisamente rispetto ad andarci solo fisicamente con la propria persona. Questo comunque risulta essere un mezzo particolarmente confortevole, perché ci permette poi di non pernottare all’interno degli alberghi, qualora avessimo valutato la possibilità di recarci in campeggio.

I porti di partenza della nostra penisola che raggiungono la Sardegna sono quelli di Genova, di Livorno, di Savona e di Piombino e vengono offerti da due differenti compagnie, una è la Moby che offre una traversata giornaliera sia dal porto di Genova che da quello di Livorno. La seconda compagnia che offre questo servizio e la Corsica Ferries, che offre la traversata dal porto di Livorno sia in direzione di Bastia che di ll Rousse, con una traversata giornaliera per ciascuna destinazione. Questa azienda poi offre anche una tratta giornaliera da Piombino a Bastia e una anche da Savona a Bastia.

Queste compagnie offrono anche le proprie traversate a partire dall’isola della Sardegna, con la Moby che offre un servizio che parte da Santa Teresa di Gallura e che arriva a Bonifacio, con 3 traversate giornaliere. Mentre la Corsica ferries offre un servizio saltuario che parte da porto Torres fino ad arrivare ad Ajaccio, mentre una traversata giornaliera partendo da Porto Torres per arrivare a Porto Vecchio. Durante il periodo estivo ovviamente le tratte subiscono ulteriori accorgimenti in quanto diventano maggiormente frequenti, di solito fornendo il doppio del servizio, cioè dove troviamo una tratta giornaliera, durante la parte estiva le tratte giornaliere diventano due. Se quindi vogliamo visitare la splendida isola della Corsica non ci resterà che prenotare con queste compagnie e recarci in quello che è il porto desiderato. La prenotazione potrà essere fatta molto semplicemente attraverso i pratici canali on-line, o anche attraverso i siti internet dedicati di queste aziende.