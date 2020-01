A chiedersi come aiutare un marito tossicodipendente sono tutte mogli che, ormai stanche della situazione, sono alla ricerca di utili informazioni per convincerlo ad uscire dalla tossicodipendenza.

Come spesso accade, la moglie prova a far capire al marito che la situazione è grave e che non è più disposta a vivere nella condizione in cui si trova ma, non appena affronta il discorso, lui sminuisce il problema e fa credere che sia tutto sotto controllo, allentando così la pressione che viene esercitata su di lui.

In casi come questi, pertanto, la miglior cosa da fare è rivolgersi subito ad esperti in grado di far fronte ad una situazione di questo tipo.

Il Centro per Tossicodipendenti Narconon Gabbiano, attivo dal 1988, è specializzato nel settore del recupero dalla tossicodipendenza ed offre il proprio supporto a tutte quelle mogli che desiderano sapere come aiutare un tossicodipendente.

Le difficoltà che talvolta la moglie incontra quando cerca di aiutare il marito tossicodipendente, sono spesso legate al fatto di non riuscire ad affrontare l’argomento perchè lui si chiude in sè stesso ed impedisce a chi gli sta vicino di dargli una mano.

Non è raro, infatti, che quando le si propone di intraprendere un programma di recupero per risolvere il suo problema di tossicodipendenza lui reagisca con un netto rifiuto, oppure avanzi mille scuse per rimandare il momento giusto per farsi aiutare.

Di fronte a questo atteggiamento di chiusura, spesso la moglie potrebbe decidere di “gettare la spugna” e aspettano che sia la persona interessata a farsi avanti, ma non sempre questo accade.

Pertanto, onde evitare che la situazione possa peggiorare è necessario affidarsi a degli esperti.

Gli operatori del Centro Narconon Gabbiano, infatti, conoscono bene il carattere di una persona che fa uso di droga, sanno come parlare con lei e come gestire qualunque tipo di obiezione che essa possa avanzare. Sono inoltre disponibili ad affiancare le famiglie direttamente a domicilio, tramite un colloquio finalizzato a convincere il loro caro a prendere la decisione di intraprendere nell’immediato il Programma Narconon.

Grazie al Centro Narconon Gabbiano migliaia di persone hanno risolto un problema di tossicodipendenza ed ora conducono una vita felice, serena e libera dalla droga.

