Traghetti da Trapani a Pantelleria

Dalla Sicilia, esattamente dal porto di Trapani, si può raggiungere in traghetto la splendida isola di Pantelleria, nell’arcipelago delle Egadi. Una delle due compagnie che opera questa tratta navigata è la Liberty Lines Fast Ferries, società storica del trapanese, conosciuta all’origine come Ustica Lines. La Liberty Lines, effettua fino a 6 corse settimanali, dipendentemente dalla stagione e dal flusso dei turisti, che chiedono la traversata.

Benchè la durata della traversata sia fissata normalmente in 2 ore e 10 minuti circa, questa può subire variazioni in base alle stagioni. La rotta in questione è una delle più gettonate per il trasferimento sulle isole Egadi tanto che, la compagnia stessa, ha già inserito sul portale ufficiale, gli annunci per la stagione estiva 2020, avvisando gli utenti della necessita di prenotare con il dovuto anticipo, i posti a bordo. La traversata, andata e ritorno per un passeggero adulto ha un costo medio di 78 euro; la compagnia ha attivato l’early booking con lo sconto del 30% sulle tariffe per prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio 2020.

La flotta della Liberty Lines è composta da catamarani, aliscafi e navi monocarena, tutte quindi particolarmente veloci e agili, i cui biglietti puoi prenotare online su traghettipantelleria.it. All’interno di tutte le imbarcazioni, ambienti climatizzati, WIFI, servizio bar con snack e fornitura di bevande calde e fredde. L’altra compagnia che opera la tratta da Trapani a Pantelleria, ma, con i traghetti adatti anche al trasporto delle autovetture, è la Traghetti delle isole; il vettore ha una sola corsa giornaliera sia nel periodo estivo che in quello invernale.