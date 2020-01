Traghetti da Pozzallo a Malta

L’isola di Malta è un paradiso incastonato nel mare a poche miglia marittime dalle coste sud-ovest della Sicilia. Una delle mete turistiche per eccellenza visitato dai turisti di tutto il mondo per il suo mare, la sua natura e l’atmosfera mondana che si respira sopratutto nei mesi estivi. Il modo più affascinante per visitare un’isola è sicuramente via mare, abbiamo pensato quindi di darti alcune informazioni utili per programmare il tuo viaggio con partenza dal porto di Pozzallo, in Sicilia appunto, verso La Valletta, il porto principale dell’Isola di Malta.

Tratta Pozzallo-Malta

Le compagnie marittime che servono questa tratta sono due: la Grimaldi Lines e la Virtus Ferries. La Grimaldi offre servizi di trasporto via mare sia di persone che di tutti i mezzi motorizzati con passaggi classici in traghetto con cadenza settimanale per tutti i mesi dell’anno, mentre la Virtus Ferries concentra i suoi servizi di passaggio via mare giornalieri veloci per persone e mezzi motorizzati solo nei mesi estivi con l’intensificarsi di delle corse nei mesi di luglio e agosto. Vediamo nel dettaglio i servizi di entrambe le compagnie i cui biglietti puoi acquistare su https://www.traghettimalta.it.

Grimaldi

La Grimaldi offre servizi di passaggio via mare per persone e tutti i mezzi motorizzati; per quanto riguarda le persone, le soluzioni sono: passaggio ponte (o standard), poltrona e cabina con varie opzioni di scelta. La tratta ha una durata circa di 5 h con condizioni del mare ideale. Il servizio è garantito in tutto l’anno con cadenza settimanale di partenze di andata e ritorno. Gli orari orientativi di partenza sono: 17:00 h – 21:0 h per quanto riguarda l’andata verso Malta, 04:00 h – 09:00 per quanto riguarda il ritorno al porto Siciliano. Sono previste agevolazioni sulle tariffe base per quanto riguarda i bambini sino ai 11 anni e esenzione del costo del biglietto per bambini sotto i 3 anni di età. Altre agevolazioni riguardano i gruppi di minimo 25 persone. È possibile viaggiare con il proprio animale a seguito previo pagamento della tariffa corrispondente.

Virtus Ferries

La Virtus Ferries offre servizi veloci di trasporto persone e mezzi motorizzati con partenze giornaliere di andata e ritorno nei mesi compresi tra maggio e settembre. Anche la Virtus offre servizi classici per i passeggeri quali: passaggio ponte (o standard), poltrona o cabina. La tratta viene coperta in 4 h di navigazione circa. Gli orari orientativi da lunedì alla domenica sono: partenza serale 18:00 h – 22:00 h verso il porto di Valletta, Malta e ritorno mattutino 06:00 h – 10:00 h verso Pozzallo, Sicilia. Si tenga presente che questi orari sono assolutamente indicativi e da verificare al momento della prenotazione del biglietto. Previste agevolazioni per i bambini sino ai 11 anni e esenzione del prezzo del biglietto per i più piccoli sino ai 3 anni. È possibile viaggiare con animali domestici al seguito che viaggiano gratuitamente se allocati dentro l’automobile durante il viaggio o con pagamento della tariffa indicata se viaggiano a bordo.