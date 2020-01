Disinfestazione Torino- NuovaTopolin

Tutti abbiamo già sentito parlare di disinfestazione.

Non tutti sanno quanto la disinfestazione possa essere davvero utile ad eliminare parassiti, insetti, ratti e volatili tutti quanti portatori di malattie.

Viene fatta subito una valutazione preliminare per arrivare al nocciolo del problema il più velocemente possibile.

Ci sono tanti metodi di affrontare una Disinfestazione, dipende dall’ospite indesiderato da cacciare.

Ci sono disinfestazioni che utilizzano metodi più leggeri e atossici, che spruzzati nell’ambiente attirano e neutralizzano in poche ore il nostro problema.

La disinfestazione Ecologica si avvale di metodi non inquinanti e si può classificare nelle disinfestazioni leggere, non è facile da utilizzare poichè utilizza tecniche di disinfestazione poco convenzionali, di cui pochi hanno conoscenza.

Ogni animale infestante a un suo specifico trattamento di disinfestazione.

Che può essere più o meno dannoso per l’ambiente.

Gli insetti nocivi

Vespe, zanzare, blatte, zecche, formiche, cimici dei letti, pulci, tarme e moscerini sono tutti insetti infestanti.

Questi tipi di “ospiti” possono essere mandati via sia grazie a tecniche naturali che tramite metodi più dannosi e invadenti.

Gli insetti infestanti dividendosi in tante categorie non sono sempre presenti tutto l’anno. Alcune specie danno modo di prevenire l’infestazione grazie al loro comportamento ciclico. Altre specie ti appaiono in casa quando meno te lo aspetti e non te ne rendi conto fino a che non è troppo tardi.

Blatte

Un esempio molto diffuso di insetto infestante è la blatta. Di giorno si nasconde, mentre di notte esce fuori a mangiare.

Tutte le tipologie di scarafaggi sono portatrici di sporco e malattie.

Piccioni

I piccioni sono un altro tipo di animale infestante e costituiscono un grosso problema igienico sanitario.

La causa principale del loro allontanamento è il guano che producono, può creare danni alle strutture degli edifici e portare più di 60 malattie.

Per allontanare questi volatili in maniera efficace si utilizzano: barriere dissuasive, meccaniche o elettriche, di tipo acustico, tramite una bonifica ambientale, tramite la rimozione del guano e reti anti volatile.

Topi

La Derattizzazione, viene utilizzata quando si parla di topi, animali portatori di malattie, sempre più diffusi nel mondo.

Purtroppo i ratti si possono nascondere in ogni angolo della casa, rendendoli molto difficili da debellare.

La Derattizzazione fornisce diversi metodi per liberarsi dei topi, le esche chimiche che attraggono il topo con l’odore del suo cibo preferito, le esche più eco compatibili senza uso di agenti chimici non lasciano scampo catturando il topo in modo efficace e veloce, senza lasciare dubbi su che fine possa fare la carcassa.

Disinfezione

Non è solo un modo differente per chiamare la disinfestazione.

La Disinfezione agisce su tutti quei microrganismi quasi invisibili ad occhio nudo.

Questo tipo di operazione viene fatta per la salvaguardia di tutte le persone e animali che entrano in contatto con determinati ambienti, ci sono numerose ricerche che dimostrano l’esistenza di una relazione tra la qualità dell’aria e la salute degli individui ospitati al suo interno.

Sono molto importanti gli interventi di bonifica e sanificazione dei condotti, per evitare che i microrganismi inquinino il microclima ambientale.

La disinfezione è la nebulizzazione di soluzioni germicida all’interno di un condotto, fino alla completa eliminazione dei microbi.

Purtroppo questi tipi di interventi non possono essere svolti dal proprietario della struttura ma bisogna rivolgersi a ditte specializzata dotate di impianti all’avanguardia per tutti i tipi di interventi di Disinfestazione.

Se sei di Torino rivolgiti a Nuova Topolin, ti forniranno la migliore soluzioni, permettendoti una risoluzione rapida del problema, con tecnologie ecofriendly.

Richiedi un Preventivo senza alcun impegno.