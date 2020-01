Danza e Moda connubio perfetto. Come Carla Fracci ( che nel 1972 diventò MISS LADY ROMA) la marchigiana Flora Bellini, ballerina e modella diventa la MISS DANZA ITALIA FASHION 2019

“La danza è stile”(Carla Fracci)

Come ben nota la notizia(oltre 20 testate hanno parlato dell’evento) si è conclusa a Roma la 2° Edizione del Concorso Miss e Mister Danza Italia 2019, nella cornice glam del parco di intrattenimento più ambito del momento nella Capitale: Cinecittà World, il parco di divertimento del Cinema e della Tv.

Un grande successo non solo di pubblico ma anche mediatico per via del connubio tra la danza è la moda.

Un format di concorso di danza unico al momento nel contesto dei numerosi concorsi di danza, perchè oltre a rivolgersi ad un pubblico ampio del mondo della danza, che vede in Italia circa 17.000 scuole di danza registrate con un giro di circa 1.400.000 ballerini, e un pubblico di fans ed interessati di circa 4 milioni persone, il concorso Miss e Mister Danza ha la peculiarità, che lo contraddistingue da tutti gli altri concorsi, quello di abbinarsi alla moda.

In giro ci sono pochi concorsi di moda e il fatto che nel concorso di Miss e Mister Danza Italia esiste il percorso fashion che può aprire ai ballerini percorsi alternativi o arricchire il loro curriculum, e dare al mondo della moda nuove volti e modelli per il loro percorso formativo e disciplina.

“La danza e la moda definiscono i corpi e attraverso la disciplina insegnano ad appropriarsene”.

Grazie al portamento della danza i ballerini sono infatti già pronti per le sfilate come lo dimostrano d’altronde le sfilate di moda dove eccellono in passerella ballerini e danzatori, come anche nei videospot più conosciuti del momento realizzati tutti con l’ausilio della danza.

Miss e Mister Danza Italia si può definire come La danza che sfila sul red carpet.

L’ingegnosa idea appartiene al ballerino, coreografo e produttore Klajdi Selimi, un volto storico di “Amici” e della scuderia di Maria De Filippi, che ogni anno sforna talenti veri per il mercato dell’intrattenimento e dello spettacolo italiano, lui stesso stilista e figlio di un noto stilisto. Concorrente storico di Amici a tutt’oggi rimane il concorrente più votato della storia del programma, visto che fu il più votato allievo della 4a edizione 2004-2005, per 11 settimane consecutive in classifica oltre che il più votato della storia del programma fino ad oggi.

La giuria fashion era composta da: Christine Blackwood (stilista manager e organizzatrice sfilate della scuderia Accademia del Lusso di Milano), Nicola Vizzini, produttore TV, autore del format di successo Il Boss delle Pizze), Roberto Mercuri (cofounder del portale fashionluxury).

Per la prima volta è stato assegnato il premio MISS DANZA FASHION, Trofeo vinto da Flora Bellini, ballerina di danze caraibiche e ginnastica artistica con studi anche del teatro, e alcuni percorsi di successo a MISS ITALIA(è stata eletta Miss Italia Mascotte – premio equivalente al titolo di MISS ITALIA, fatto per le minorenne), e anche a BALLANDO ON THE ROAD con Milly Carlucci.

Di una bellezza disarmante, ispirata alla carriera di Carla Fracci che nel 1972 vinse il trofeo di Miss Lady Roma 1972 durante un gala in “Gattopardo Club di Roma, Flora considera che la moda può arrichire il suo percorso professionale e carriera da ballerina, ecco perchè non perde un’occasione per partecipare a casting e provini per la moda non trascurando mai la danza.

17 anni, nata a Cupra Marittima (Ascoli Piceno), Marche, Flora Bellini pratica la ginnastica artistica da 12 anni, ballo caraibico e dembow da 5 anni e ha studiato teatro per 5 anni.

Una ragazzina con tante esperienze e percorsi, ha vinto già vari titoli come per esempio anche MISS MOTORS.

Ma Flora Bellini non si ferma qui: si prepara ad un carriera da modella affidando il suo management artistico nelle mani di Christine Blackwood – stilista di KK Production art design London ltd coorganizzatrice del CONCORSO MISS E MISTER DANZA ITALIA.

La danza in passerella: Un’esperienza positiva da ripetere ed ampliare nel tempo e che potrebbe sbarcare anche sui grandi schermi della TV come talent format, dove si è visto che la danza e la moda fanno share ad un pubblico trasversale.