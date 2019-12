Purtroppo, in alcuni casi, è il figlio ad informarsi su come aiutare un padre alcolista perché desidera sapere cosa fare per consentirgli di uscire dal baratro dell’alcolismo.

Quando il figlio prova a parlare con il padre alcolista, spesso, si ritrova di fronte una persona molto chiusa in sé stessa e poco disposta a fare aiutare.

Non di rado, infatti, nel momento in cui gli si propone d’intraprendere un percorso di recupero lui potrebbe affermare, per esempio: “Non sono un alcolizzato!”, “Non bevo tutti i giorni!”, “Nono sono da comunità!”, “Smetto da solo!”, “Dammi un’altra possibilità!” ed altre frasi simili.

Questi, però, sono tutti tentativi per minimizzare il problema, rimandare il momento giusto in cui risolverlo e fare delle promesse che, molto probabilmente, non verranno mantenute.

Affrontare i vari ostacoli che il padre alcolista avanza, senza il giusto supporto, potrebbe non essere semplice e quindi è necessario farsi aiutare da degli esperti.

Il Centro per Alcolisti Narconon Gabbiano, attivo dal 1988, è specializzato nel settore del recupero dalla dipendenza da alcool ed offre il proprio supporto a tutti coloro che desiderano sapere come aiutare un padre alcolista.

Spesso, si commette l’errore di credere che il problema di alcolismo sia prettamente fisico e che, pertanto, sia sufficiente convincere il proprio caro ad interrompere l’abuso di alcool in qualunque momento.

In realtà, alla base di un problema di alcolismo, vi è sempre un disagio, di natura fisica o mentale, che la persona ha cercato di risolvere abusando di alcool e, pertanto, se le si propone di farsi aiutare potrebbe rifiutarsi perché non è disposta ad abbandonare ciò che, dal suo punto di vista, le permette di stare apparentemente bene.

Il figlio, vedendo che il padre non è disposto per nessun motivo a farsi dare una mano, potrebbe decidere di non fare più nulla ed attendere che sia lui stesso, prima o poi, a farsi avanti e chiedere una mano.

Purtroppo, potrebbe anche non accadere mai, e quindi è meglio rivolgersi subito ad esperti come gli operatori del Centro Narconon Gabbiano sanno come parlare con un alcolista e sono in grado, con il giusto dialogo, a fargli ammettere che ha un problema di dipendenza da alcool e che necessita d’aiuto.

Se necessario, sono disponibili ad affiancare la famiglia, anche a domicilio, con lo scopo di convincere il proprio caro ad intraprendere nell’immediato il Programma Narconon.

Grazie al Centro Narconon Gabbiano migliaia di persone hanno risolto un problema di dipendenza da alcool ed ora conducono una vita felice, serena e libera dall’alcolismo.

