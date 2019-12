Le migliori società finanziarie in Italia

In questo sito troverete l’elenco delle più importanti società finanziarie o dei mediatori creditizi che operano in Italia e che si occupano, tra le altre attività, di erogare prestiti personali ai propri clienti o mettere in contatto, nel caso dei mediatori appunto, istituiti di credito e clientela interessata.

Migliori Agenzie prestiti

Tra le migliori società finanziarie possiamo vedere: CIF Mediazione Creditizia , Pitagora, Findomestic, Compass e Agos Ducato

CIF Srl è una società di mediazione creditizia, specializzata nella cessione del quinto, che detiene accordi con i leader del mercato finanziario e agisce in ambito assicurativo

I loro servizi di qualità riguardano: Cessione del quinto, anticipo TFS, prestito personale, cessione NoiPA, prestito NoiPA, prestito forze dell’ordine, prestito ospedalieri, prestito comune, convenzione INPS, prestito dipendenti privati, cessione privati, cessione pensionati, prestiti per pensionati, cessione anche in presenza di ritardi, prestito firma singola, prestito in convenzione.

Prestiti e finanziamenti Agos Ducato

E’ un’importante società finanziaria francese che opera nel campo del credito a consumo. Attraverso la fusione con Ducato, Agos è diventata il primo operatore nazionale nel campo del credito alle famiglie.

Prestiti e finanziamenti Findomestic è una società finanziaria stata costituita nel 1984 da importanti istituti bancari italiani e francesi.

Prestiti e finanziamenti Compass

Compass è la società finanziaria del Gruppo Bancario Mediobanca specializzata nel credito al consumo.

Prestiti e finanziamenti Fiditalia

Fiditalia è presente da trent’anni sul mercato del credito al consumo. Appartiene al Gruppo Société Générale.

Prestiti e finanziamenti Bnl

BNL è uno dei principali gruppi bancari italiani.

Prestiti e finanziamenti Fineco

FinecoBank è la prima banca diretta e di broker online in Italia.

Prestiti e finanziamenti Banca Intesa San Paolo

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI.

Prestiti e finanziamenti Mps

La Banca Monte dei Paschi di Siena, sorta nel 1472, rappresenta oggi una delle principali banche nazionali.

Prestiti e finanziamenti Unicredit

UniCredit SpA Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit

Prestiti e finanziamenti Coop

Coop Italia è il consorzio nazionale che svolge la funzione di centrale di marketing.