Le 10 migliori gioiellerie d’Italia

Le migliori gioiellerie d’Italia, sono luoghi dal design esclusivo che offrono ai loro clienti una selezione di gioielli da sogno di altissima qualità: dalle gioiellerie più famose e dell’alta Moda e non solo, ecco le boutique più belle da conoscere:

Ti aiuteremo nella scelta indicando le 10 gioiellerie più importanti d’Italia.

La Gioielleria a Catania di Aldo Campione, sta conquistando stagione dopo stagione una clientela nazionale e internazionale.

Designer, esperto d’arte e di pietre preziose Campione sta sviluppando con il suo lavoro professionale, un nuovo concetto di alta gioielleria. Pezzi unici e rari come oggetti d’arte, che trovano il loro spazio esposti, nel Museo del “Palazzo Biscari” a Catania. La gioielleria si trova in Via Aldebaran 13, Catania.

La sede, grazie alla disposizione dei suol spazi espositivi eleganti ed accoglienti, permette alla clientela la massima riservatezza al momento della scelta “dí un exclusive jewel“. Diamanti, arte, cultura, ricercatezza si fondono attraverso le opere firmate Aldo Campione.

2° Tiffany & Co. in Piazza del Duomo a Milano

La gioiellerie Tiffany & Co. ha aperto la sua nuova, incredibile boutique proprio in Piazza del Duomo, uno spazio di ben 1000 metri quadrati su 2 piani in cui troverete i gioielli delle collezioni iconiche del marchio, ma anche i modelli di Alta Gioielleria.

Al primo piano della boutique che sorge in un palazzo storico con vista Duomo si trova anche un bar raffinato e una private dining room dedicata a eventi e presentazioni importanti.

3° Bulgari, in via Montenapoleone a Milano

Bulgari è una delle gioiellerie più famose. La boutique è stata inaugurata nel 2006 e ha una superficie di trecento metri quadri. Gli arredi interni premiano ispirazioni orientali, con legni pregiati di acero e pero alternati a marmi chiari per il pavimento e le pareti divisorie.

Il design interno si articola con due ali laterali e una corte centrale con soffitto a vetri e colonne raffinate, e ovviamente vi troverete in esposizione le creazioni più belle della maison di lusso leader nel campo dell’Alta Gioielleria.

4° Enrico Grassi Damiani per Damiani

Fra i gioiellieri Italiani più famosi non possiamo non ricordare Enrico Grassi Damiani, che nel 1924 fondò a Valenza il primo nucleo di quella che è oggi una delle aziende orafe votate al lusso più celebre. Fin dagli albori, Damiani realizzò gioielli per nobili, che richiedevano pezzi unici e molto costosi, condizione che ha poi contraddistinto la produzione della casa orafa specializzata, appunto, in monili di lusso.

5° Gioielleria Gocce d’oro Agrigento

Gioielleria Agrigento – Gocce D’Oro Gioielli è un’eccellenza a Raffadali Agrigento nella produzione orafa. L’attività nasce oltre un secolo fa dalla voglia dei fratelli Casalicchio di mettere a frutto le conoscenze apprese dalle generazioni precedenti. La maestria delle loro mani forgia pezzi unici e meravigliosi, un orgoglio per l’oreficeria siciliana che accresce così il suo prestigio internazionale. Gioielli di alta qualità Agrigento.

6° 9MM JEWELRY- Proiettili da indossare come gioiello

Gioielleria a Macerata – Il brand 9MM Jewelry prende il nome dall’intuizione creativa che sta alla base del suo successo e della sua specificità. Le collezioni di accessori uomo e donna sono realizzate a partire dai bossoli calibro 9 mm.

Secondo il fondatore Marco Francescangeli questi elementi si caratterizzano per essere estremamente comunicativi e ricchi di infinite sfumature. In questo modo ogni accessorio risulta essere assolutamente unico e cucito su misura per il cliente.

7° Gioiellerie nel centro di Roma: Ansuini

Se cercate gioiellerie nel centro di Roma, Ansuini in Corso Vittorio Emanuele II 151 è una delle più antiche gioiellerie della capitale, fondata nel 1860 e diventata celebre nei suoi 150 anni di attività per la creazione di gioielli unici eseguiti a mano da maestri orafi.

Le tradizioni orafe vengono tramandate nella famiglia Ansuini da ben 6 generazioni, e la splendida gioielleria è situata a Palazzo Massimo, nel cuore di Roma, nota per aver avuto tra i suoi clienti anche il Vaticano e la famiglia reale.

Le creazioni che troverete all’interno hanno anche sfilato in passerella a Milano e a Roma per stilisti come Renato Balestra e Raffaella Curiel.

8° Gioielleria Liguori

La maison Liguori ha ben tre gioiellerie a Roma, ma la più bella è quella di Via Ugo Ojetti, con ampi spazi interni dal design moderno e molto raffinato, pareti dai rivestimenti lucidi che alternano il nero al beige e arredi altrettanto sofisticati in ogni ambiente.

La gioielleria vende le creazioni più belle di tutti i marchi di lusso celebri nel settore, da Bulgari a Gucci, da Chantecler a Damiani e non solo.

9° Gioielleria Mossa Firenze

Gioielleria Mossa in via dei Calzaiuoli 52/r a Firenze. La tradizione di questa famiglia risale al 1973, oggi sono alla 5° generazione. Decisamente una bella garanzia.

10° Rossi Gioielli a Torino

Dal 1959, Rossi Gioielli è un punto di riferimento a Torino e provincia per collezionisti di orologi e amanti della gioielleria dei grandi marchi Italiani.